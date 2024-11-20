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Рада ухвалила закон про інвентаризацію житла, де можуть жити переселенці

Середа, 20 листопада 2024, 13:29 - Віктор Волокіта

Верховна Рада прийнялі в цілому закон №11281 про проведення всеукраїнської інвентаризації усієї нерухомості, щоб в подальшому її передавати в пільгову оренду для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Павло Фролов.

Передбачається створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти. У ній буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

ВПО зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта у експлуатацію.

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"Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через півроку після того, як закон набуде чинності", - розповів Фролов. 

Нагадаємо:

Гуманітарні організації забезпечили принаймні одним видом допомоги 7,2 мільйона українців у періоді із січня до вересня 2024 року. 

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Верховна рада закон
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Економічна правда
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