Україна досягла нового рекорду в експорті замороженої малини

Україна нарощує експорт замороженої малини та ожини в сезоні 2024/2025 років: з липня по вересень обсяги досягли рекордних 28 000 тонн.

Про це повідомляє EastFruit.

Экспорт, таким чином, зріс відразу на 36% відносно періоду 2023 року та на 45% порівняно з 2022 роком.

Польща залишається основним ринком збуту української замороженої малини, але її частка зменшується.

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Україна поступово виходить напряму на ринки Німеччини та Франції, причому частка Німеччини цього сезону перевищила 20%.

Перші партії української замороженої малини вже відправлено до США та Канади.

Навіть Сербія, світовий лідер з експорту малини, у вересні закупила значну партію української продукції для подальшого реекспорту.

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Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що в Україні огірки, картопля та цибуля впали в ціні, а яблука та груші – зросли.