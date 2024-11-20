Роботодавці отримали понад 100 мільйонів компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю

Від початку 2024 року держава виплатила роботодавцям понад 100 млн грн за облаштування робочих місць для 1500 працевлаштованих людей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.

Для своїх працівників роботодавці придбали тактильні матеріали для обладнання підлоги та сходів, сходовий гусеничний підйомник, підіймальну платформу для працівників на кріслі колісному, спеціалізовані меблі та фурнітуру для пристосування робочих місць працівникам з вадами спини, комп’ютери з вбудованими пристроями захисту очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників з вадами зору, засоби зв’язку та спеціалізовану фурнітуру (телефони й навушники) для працівників з вадами слуху.

"Допомагаємо роботодавцям усунути бар’єри для працівників з інвалідністю, компенсуючи витрати на облаштування для них робочих місць. З початку цього року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої", – повідомила Бережна.

Реклама:

Виплати за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше – у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві. Середній розмір компенсації у 2024 році – 68 тис. грн.

Читайте також: Квота з часів СРСР. Що не так з обовʼязковим працевлаштуванням людей з інвалідністю

Нагадаємо:

Реклама:

З лютого 2024 року роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати компенсацію за облаштування її робочого місця через портал "Дія".