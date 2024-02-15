Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей із інвалідністю через "Дію"

Відтепер роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал "Дія" компенсацію за облаштування її робочого місця.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги, а також змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці.

"Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи", – розповіли у відомстві.

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Як отримали компенсацію від держави за працевлаштування людей з інвалідністю:

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП;

заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;

вказати IBAN рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Рішення після цього буде надане впродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне – кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.

На компенсацію можна податися, лише якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

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Економічна правда