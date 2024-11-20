Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів: яка дохідність

Більше вбитих ворогів за менші гроші. Як українська армія увірувала в "релігію" ISTAR і чому не всі нею користуються Технологічну перевагу на полі бою забезпечує не лише зброя. 13 бригада НГУ "Хартія" впровадила систему, яка дозволяє зупиняти наступи ворога без жодного пострілу піхотинців. Як вона працює?

Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина Компанія "Фрідом фінанс" продовжує працювати в Україні в обхід санкцій, а 12 тисяч клієнтів місцевого брокера вже два роки не можуть повернути свої гроші. Як таке можливе і хто допомагає підсанкційному росіянину заробляти на українцях?