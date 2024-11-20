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Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів: яка дохідність

Середа, 20 листопада 2024, 12:15 - Віктор Волокіта

Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,72 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну. 

"Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті", - повідомили в міністерстві. 

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 

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  • 5,04 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 
  • 5,09 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;
  • 1,12 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.
  • 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.

Нагадаємо:

За 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) до державного бюджету залучили 1,36 трлн грн (36,8 млрд доларів США) в еквіваленті.

ОВДП Мінфін
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Економічна правда
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