Мінфін розмістив облігацій на майже 14 мільярдів: яка дохідність
Середа, 20 листопада 2024, 12:15 -
Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,72 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті", - повідомили в міністерстві.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
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- 5,04 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року;
- 5,09 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;
- 1,12 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.
- 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.
Нагадаємо:
За 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) до державного бюджету залучили 1,36 трлн грн (36,8 млрд доларів США) в еквіваленті.
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