В Україні зростає споживання електроенергії через менші обсяги обмежень

В Україні зростає споживання електроенергії. 20 листопада станом на 5:00 його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок, 19 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, це пояснюється продовженням заживлення раніше знеструмлених внаслідок російського обстрілу споживачів на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають.

19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6% вищим, ніж попередньої доби — в понеділок, 18 листопада. Це пояснюється застосуванням меншого обсягу обмежень у цей час.

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У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Тому для збалансування енергосистеми у період з 6:00 до 22:00 сьогодні в більшості областей діють графіки погодинних відключень обсягом однієї черги.

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Після 3 днів "блекауту" Одеська область з середи 20 листопада повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.