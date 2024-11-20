У Росії прогнозують обвал авторинку до 30% у 2025 році

Продажі нових легкових і легких комерційних машин у Росії у 2025 році можуть скоротитися на 21-30% до 1,3-1,4 млн штук за високої ключової ставки.

Про це повідомив глава АвтоВАЗу Максим Соколов, пише видання The Moscow Times.

"Клієнти перетікають з автосалонів у банки та акумулюють свої кошти на депозитах, що, звісно, в середньостроковій перспективі однозначно негативно позначиться на ринку і виробничих планах. Тому що підтримувати такі темпи виробництва, які демонструє АвтоВАЗ за останні 2-3 роки, наступного року за такої ключової ставки просто неможливо", - сказав Соколов.

Банк Росії в жовтні підвищив ключову ставку сильніше за консенсус-прогноз, одразу на 200 базисних пунктів до 21%, пікового значення з 2003 року, щоб боротися з інфляцією.

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Видання нагадало, що останнім часом бізнес посилив критику на адресу ЦБ за загрозливі для інвестицій високі відсоткові ставки, попереджаючи про ризик зриву розвитку інфраструктури і навіть погрожуючи зупинкою експорту окремої продукції.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара Центрального Банку Росії перевищив 100 рублів, вперше з жовтня 2023 року.

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