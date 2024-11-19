Представники України та МВФ домовилися про шостий перегляд програми фінансування

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Шмигаль очікує, що виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом.

"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість", - додав прем'єр.

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Нагадаємо:

До України вже надійшло фінансування від МВФ у 1,1 мільярда доларів.

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