Бельгійська та українська компанії спільно вироблятимуть ракети для протидії БПЛА

Бельгійська Thales Belgium підписала меморандум із українським оборонним підприємством, який зокрема передбачає спільне виробництво ракет для протидії БПЛА.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", – зазначив Сметанін.

Меморандум передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. У Мінстратегпромі також очікують, що надалі співпраця розшириться до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

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Нагадаємо:

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони за січень-вересень 2024 року становлять 1,3 трлн грн, це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.