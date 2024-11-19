ЄБРР надає "Київтеплоенерго" 50 мільйонів євро кредиту для підтримки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Києву 50 млн євро кредиту на забезпечення ліквідності комунального підприємства "Київтеплоенерго" і виконання ним функцій із забезпечення столиці теплом.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням ЄБРР, кредит супроводжується гарантією Євросоюзу, що покриває 25% його суми, а також грантом 5 млн євро від США.

"Гарантія ЄС від першої втрати покриє 25% суми кредиту і є надзвичайно важливою для цієї транзакції, яка допоможе місту та його ключовим комунальним підприємствам негайно задовольнити критичні потреби в ліквідності та забезпечити безперервне надання найважливіших суспільних послуг. Кредит ЄБРР супроводжується грантом від США на суму 5 млн євро", - йдеться в повідомленні банку.

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Зазначається, що кредит ЄБРР допоможе відремонтувати пошкоджену інфраструктуру міста в рамках підготовки до опалювального сезону і забезпечить ліквідність "Київтеплоенерго", яке може продовжувати свою діяльність і зберегти персонал.

У релізі наголошується, з лютого 2022 року ЄБРР надав понад EUR5,2 млрд для України, зокрема до EUR1,4 млрд цього року, приділяючи першочергову увагу підтримці енергетичної безпеки, критично важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, приватного сектору та ключових реформ.

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Перші когенераційні установки в рамках проєкту "Київтеплоенерго" у Києві з'являться вже у листопаді-грудні 2024 року.