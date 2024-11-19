ЕКА збільшило підтримку експорту на третину

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) у січні-жовтні 2024 року збільшило підтримку експорту на третину – до 6,59 млрд грн порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"За десять місяців цього року Експортно-кредитне агентство профінансувало на третину більші обсяги експорту — 6,59 млрд грн проти 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Завдяки співпраці з ЕКА бізнес зменшує власні ризики та отримує можливості зменшити ставки по кредитах", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що цього року ЕКА підтримало бізнес із 19 регіонів України та Києва. Лідерами стали: Київ (3,39 млрд грн), Львівська (1,25 млрд грн) та Вінницька області (702 млн грн).

Реклама:

Основними напрямками експорту стали Польща (1,62 млрд грн), ОАЕ (860 млн грн) та Азербайджан (831,7 млн грн).

Найбільш популярними групами експорту є молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.

Нагадаємо:

Реклама:

Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт на 5,7 млрд грн за 9 місяців цього року.