В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані – Свириденко

В Україні сума загальних надходжень від приватизації за 2024 рік сягнула 9,26 млрд грн. Додатково надійшло 1,03 млрд грн ПДВ.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Таким чином надходження від приватизації з початку року уже в понад 2 рази перевищили заплановані і становлять - 9,26 млрд грн", — наголосила економіки України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що переможець приватизаційного конкурсу сплатив до державного бюджету України 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

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АТ "ОГХК" — найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.

Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня. На продаж виставлять 100% державної частки націоналізованого виробника будматеріалів ТОВ "Аерок" зі стартовою ціною 965,3 млн грн.

Нагадаємо:

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18 вересня відбувся перший в Україні онлайн-аукціон з великої приватизації в системі Прозорро.Продажі – готель "Україна" продали за понад 2,5 млрд грн при стартовій вартості в 1,05 млрд грн.

Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.