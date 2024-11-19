Держспецзв’язку отримала нового очільника: бригадний генерал Олександр Потій

Кабінет міністрів України призначив бригадного генерала Олександра Потія Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Зазначається, що Олександр Потій має понад 25 років досвіду служби у Збройних Силах України, де працював над питаннями безпеки зв’язку та інформаційних технологій.

З 2020 року обіймав посаду заступника Голови Держспецзв’язку, відповідаючи за стратегічні напрями роботи.

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Кабінет міністрів 15 листопада провів кадрові зміни у Держслужбі безпеки на транспорті та Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації.

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