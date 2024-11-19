Nestle скоротить витрати на 2,8 мільярда доларів
Компанія Nestle, яка досі не вийшла з ринку РФ, посилить рекламу і маркетинг, скоротить витрати щонайменше на 2,8 млрд дол до 2027 року і виділить свій бізнес з виробництва води і напоїв преміум-класу в окремий глобальний підрозділ.
Про це повідомляє Reuters.
Nestle, власник таких брендів, як Nescafe, KitKat і Milo, заявила у вівторок, що має намір досягти економії витрат у розмірі щонайменше 2,5 млрд швейцарських франків (2,83 млрд дол) до 2027 року на додаток до поточної економії у розмірі близько 1,2 млрд швейцарських франків.
Генеральний директор Лоран Фрейкс очолив Nestle у вересні, замінивши звільненого Марка Шнайдера, який протягом кількох кварталів розчаровував інвесторів слабким зростанням обсягів продажів.
Під керівництвом Шнайдера Nestle скоротила свій маркетинговий та рекламний бюджет, а також зменшила інвестиції в інновації під час пандемії COVID-19, що призвела до значних витрат.
Компанія прогнозує середньострокове органічне зростання продажів на рівні понад 4% за нормального операційного середовища, а базову маржу прибутку від торгівельних операцій на рівні 17%. Це порівняно з органічним зростанням продажів приблизно на 2%, яке очікується за рік, що закінчується 31 грудня.
Компанія збільшить інвестиції в рекламу та маркетинг до 9% від загального обсягу продажів до 2025 року, щоб підтримати зростання. Востаннє Nestle витрачала таку частку своїх продажів на маркетинг у 2019 році.
Нагадаємо:
Швейцарська компанія, яка досі працює у РФ, залишається найдорожчим продуктовим брендом у світі.