Nestle скоротить витрати на 2,8 мільярда доларів

Компанія Nestle, яка досі не вийшла з ринку РФ, посилить рекламу і маркетинг, скоротить витрати щонайменше на 2,8 млрд дол до 2027 року і виділить свій бізнес з виробництва води і напоїв преміум-класу в окремий глобальний підрозділ.

Про це повідомляє Reuters.

Nestle, власник таких брендів, як Nescafe, KitKat і Milo, заявила у вівторок, що має намір досягти економії витрат у розмірі щонайменше 2,5 млрд швейцарських франків (2,83 млрд дол) до 2027 року на додаток до поточної економії у розмірі близько 1,2 млрд швейцарських франків.

Генеральний директор Лоран Фрейкс очолив Nestle у вересні, замінивши звільненого Марка Шнайдера, який протягом кількох кварталів розчаровував інвесторів слабким зростанням обсягів продажів.

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Під керівництвом Шнайдера Nestle скоротила свій маркетинговий та рекламний бюджет, а також зменшила інвестиції в інновації під час пандемії COVID-19, що призвела до значних витрат.

Компанія прогнозує середньострокове органічне зростання продажів на рівні понад 4% за нормального операційного середовища, а базову маржу прибутку від торгівельних операцій на рівні 17%. Це порівняно з органічним зростанням продажів приблизно на 2%, яке очікується за рік, що закінчується 31 грудня.

Компанія збільшить інвестиції в рекламу та маркетинг до 9% від загального обсягу продажів до 2025 року, щоб підтримати зростання. Востаннє Nestle витрачала таку частку своїх продажів на маркетинг у 2019 році.

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Нагадаємо:

Швейцарська компанія, яка досі працює у РФ, залишається найдорожчим продуктовим брендом у світі.