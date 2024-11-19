Польський бізнес не залишає український ринок і продовжує відкривати нові компанії

Польський бізнес не залишає український ринок, попри повномасштабну війну, і навіть відкриває нові компанії.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише LIGA.net.

За словами банкіра Якуба Карновського з Кредобанку, Україна може стати такою самою можливістю для польських компаній, як Польща була для німецьких на початку 90-х.

Польські компанії не йдуть з України, хоча багато з них "виживають і чекають кращих часів", йдеться в публікації. Водночас з початку війни польські підприємці зареєстрували в Україні близько 300 компаній.

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"Хоча більшість із них мають невеликий капітал, вони є плацдармом для подальшого розширення", – сказав Яцек Пєхота, співпрезидент Польсько-української господарчої палати.

За даними газети, Польське агентство інвестицій і торгівлі нарахувало 3022 польські компанії, які зацікавлені у відбудові України після війни.

Важливу роль може зіграти програма ЄС Ukraine Facility з гарантіями на 7 млрд євро. Польські компанії чекають рішення свого уряду щодо участі в цій програмі, оскільки це може вплинути на їх конкурентоспроможність порівняно з компаніями з інших країн ЄС.

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Нагадаємо:

Польща має намір розвивати атомну енергетику, а Україна має значний досвід і фахівців у цій галузі, тому Київ готовий допомагати Варшаві в цьому напрямку.