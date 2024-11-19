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Укр / Рус

Зеленський доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет та ракет-дронів

Вівторок, 19 листопада 2024, 14:16 - Артур Крижний

Президент України Володимир Зеленський поставив задачу українському ОПК виробити 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на слова Зеленського.

"Поставив завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів", - пише нардеп.

Крім того, Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів, додав Гончаренко з посиланням на слова Зеленського.

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Нагадаємо:

Володимир Зеленський окреслив три основні напрямки нової економічної політики України.

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Економічна правда
Укр / Рус
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