Зеленський доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет та ракет-дронів
Вівторок, 19 листопада 2024, 14:16 -
Президент України Володимир Зеленський поставив задачу українському ОПК виробити 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на слова Зеленського.
"Поставив завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів", - пише нардеп.
Крім того, Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів, додав Гончаренко з посиланням на слова Зеленського.
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