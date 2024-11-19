Зеленський назвав основні напрямки нової економічної політики 

Володимир Зеленський окреслив три основні напрямки нової економічної політики України.

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

За його словами, нова економічна політика має ґрунтуватися на трьох ключових принципах: максимальна підтримка українського підприємництва, безпека ведення бізнесу та чесні відносини між державою і бізнесом.

"Все, що можна виробляти в Україні, має вироблятися в Україні. При повазі до партнерів, закуповуватись потрібно передусім в українського виробника", - наголосив Зеленський.

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Серед необхідних кроків Президент назвав розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель, впровадження дієвого страхування військових ризиків, послідовне регулювання захисту свободи підприємництва та поступове зменшення частки перерозподілу ВВП державою.

Він також наголосив на важливості детінізації економіки та легальної зайнятості, зазначивши, що цього потрібно досягати не силовими заходами, а через створення відповідних стимулів та побудову довіри між бізнесом і державою.

"Ще однією стороною економічної сили для України є здатність держави виконувати свої зобов'язання, передусім соціальні зобов'язання, завдяки податкам і зборам", - сказав Зеленський.

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Він нагадав, що забезпечення Сил оборони і безпеки України сьогодні повністю залежить від внутрішнього ресурсу. І попри складнощі із фінансуванням, на цей і на 2025 рік воно для воїнів гарантовано на 100%.

Також до кінця цього року і в наступному році мають виплачуватися всі заробітні плати та пенсії згідно із українським законодавством. У березні 2025 року має відбутися і щорічна індексація пенсійних виплат.

Президент також згадав про низку урядових програм, які спрямовані на підтримку вітчизняних виробників і споживачів: пакет "Зимова підтримка", "Доступні кредити 5-7-9%", "Національний кешбек", "Зроблено в Україні", "єОселя" тощо.

"За умови реалізації нашої економічної стратегії, спрямованої на зміцнення економічної свободи в Україні, добробуту в українців буде більше. Все це буде відображено у пункті "Гроші" нашого Плану стійкості", - додав Зеленський.