Зеленський доручив розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст

За словами Президента громади у прикордонні з РФ потребують особливої підтримки, для них розроблять особливі податкові умови.

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

"Стійкі громади, стійкість всієї нашої держави має базуватися на максимальній ефективності управління в громадах, люди мають відчувати, що громада - для них. Ми створили спеціальну інституцію для того, щоб враховувати інтереси кожної громади при ухваленні державних рішень. Це Конгрес місцевих та регіональних влад.", - сказав Зеленський.

За його словами, має посилюватися співпраця між громадянами в Україні, коли тилові громади, які більш є спроможними, підтримують та допомагають громадам, які перебувають під постійним обстрілами ворога.

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Як приклад Президент навів заходи спеціальної підтримки застосовані для Харкова, щоб місто могло функціонувати в умовах постійного російського терору.

"Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України, для Сум, для Чернігова. Маємо не забувати і про наші громади українські, які зараз на тимчасово окупованих територіях, ми не забудемо це", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, громади, які прийняли найбільше переселенців, потребують спеціальних рішень для того, щоб забезпечити більшу інтегрованість людей.

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"Є диспропорція в доходах громад. Зрозуміло чому - у зв'язку із релокацією бізнесу та на основі віддаленості від фронту, і це лише кілька причин для того, щоб існували спеціальні принципи до нашої взаємодії з громадами в час війни, все це буде відображено в додатку", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.