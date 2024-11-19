Зеленський доручив розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст
За словами Президента громади у прикордонні з РФ потребують особливої підтримки, для них розроблять особливі податкові умови.
Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.
"Стійкі громади, стійкість всієї нашої держави має базуватися на максимальній ефективності управління в громадах, люди мають відчувати, що громада - для них. Ми створили спеціальну інституцію для того, щоб враховувати інтереси кожної громади при ухваленні державних рішень. Це Конгрес місцевих та регіональних влад.", - сказав Зеленський.
За його словами, має посилюватися співпраця між громадянами в Україні, коли тилові громади, які більш є спроможними, підтримують та допомагають громадам, які перебувають під постійним обстрілами ворога.
Як приклад Президент навів заходи спеціальної підтримки застосовані для Харкова, щоб місто могло функціонувати в умовах постійного російського терору.
"Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України, для Сум, для Чернігова. Маємо не забувати і про наші громади українські, які зараз на тимчасово окупованих територіях, ми не забудемо це", - сказав Зеленський.
Також, за його словами, громади, які прийняли найбільше переселенців, потребують спеціальних рішень для того, щоб забезпечити більшу інтегрованість людей.
"Є диспропорція в доходах громад. Зрозуміло чому - у зв'язку із релокацією бізнесу та на основі віддаленості від фронту, і це лише кілька причин для того, щоб існували спеціальні принципи до нашої взаємодії з громадами в час війни, все це буде відображено в додатку", - додав Зеленський.
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