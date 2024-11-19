У бюджет на 2025 рік заклали гроші зі збільшених податків, які ще не підписали – нардеп
У бюджеті на 2025 рік заклали 141 мільярд гривень з податкового законопроєкту №11416-д, який ухвалили в Раді, але ще не підписано президентом.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк
"Виступ Міністра фінансів, говорить що в Бюджеті закладено +141 млрд грн від податкового законопроєкту №11416-д", - повідомив він.
Железняк нагадав, що вже йде 36 день як президент України Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про підвищення податків.
Раніше, повідомлялося, що нові податкові ініціативи принесуть до держбюджету 137 мільярдів гривень у 2025 році.
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.
Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.