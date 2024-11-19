У бюджет на 2025 рік заклали гроші зі збільшених податків, які ще не підписали – нардеп

У бюджеті на 2025 рік заклали 141 мільярд гривень з податкового законопроєкту №11416-д, який ухвалили в Раді, але ще не підписано президентом.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк

"Виступ Міністра фінансів, говорить що в Бюджеті закладено +141 млрд грн від податкового законопроєкту №11416-д", - повідомив він.

Железняк нагадав, що вже йде 36 день як президент України Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про підвищення податків.

Реклама:

Раніше, повідомлялося, що нові податкові ініціативи принесуть до держбюджету 137 мільярдів гривень у 2025 році.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Реклама:

Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.