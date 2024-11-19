Boeing продовжує реалізацію плану зі скорочення 10% працівників

Понад 2500 працівників Boeing отримали повідомлення про звільнення після страйку робітників.

Про це повідомляє Reuters.

Майже 2 200 повідомлень про звільнення отримали працівники у Вашингтоні та ще 220 у Південній Кароліні – двох штатах, де Boeing будує комерційні авіалайнери.

Товариство професійних інженерно-технічних працівників в аерокосмічній галузі повідомило, що 438 членів профспілки Boeing отримали повідомлення про звільнення минулого тижня, включно із 218 інженерами та 220 техніками.

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Міжнародна асоціація машиністів і аерокосмічних працівників (IAM) District Lodge 837 у Сент-Луїсі повідомила, що компанія Boeing надіслала повідомлення 111 членам, більшість із яких виготовляли компоненти крил для 777X.

Повідомлення надійшли тоді, коли Boeing намагається відновити виробництво після страйку. У понеділок, 18 листопада, акції Boeing подорожчали на 2,6% до 143,87 дол.

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Нагадаємо:

У жовтні Boeing поставив 14 комерційних літаків, що становить менше половини з 34 літаків, які компанія передала клієнтам протягом того ж місяця у 2023 році.