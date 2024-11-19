ЄС вимагатиме передачі технологій від китайських компаній в обмін на субсидії

Брюссель планує змусити китайські компанії передавати інтелектуальну власність європейському бізнесу в обмін на субсидії ЄС в рамках більш жорсткого торгівельного режиму для чистих технологій після обрання Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Нові критерії, що вимагають від китайського бізнесу мати заводи в Європі і ділитися технологічними ноу-хау, будуть вперше введені в тендер на отримання грантів на суму 1 млрд євро на розробку акумуляторів в грудні.

Зазначається, що цей пілотний проєкт може бути поширений на інші схеми субсидування ЄС. Його критерії можуть бути змінені до початку тендеру.

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Вимоги, хоча і в набагато меншому масштабі, перегукуються з режимом Китаю, який змушує іноземні компанії ділитися своєю інтелектуальною власністю в обмін на доступ до китайського ринку.

Цей крок також відбувається на тлі поглиблення занепокоєння щодо слабкості економіки ЄС і здатності компаній досягти амбітних кліматичних цілей.

Ці плани є частиною більш жорсткої позиції Європи щодо Китаю, яка прагне захистити компанії в блоці, що підпадають під дію суворих екологічних норм, від підриву з боку дешевого імпорту.

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Люди, наближені до новообраного президента США Трампа, заявили, що він чинитиме тиск на ЄС, щоб той наслідував його приклад і встановив більше бар'єрів для китайських товарів та інвестицій.

Посилення контролю за імпортом китайських технологій вже спонукало такі компанії, як китайська CATL, найбільший світовий виробник акумуляторів, до створення так званих гігафабрик в Європі. Вона інвестувала мільярди євро в заводи в Угорщині та Німеччині.

Шанхайська компанія Envision Energy також інвестує сотні мільйонів євро в об'єкти в Іспанії та Франції.

Тим часом власний чемпіон ЄС з виробництва акумуляторів компанія Northvolt, що базується у Швеції, балансує на межі банкрутства, намагаючись виконати виробничі плани.

Нагадаємо:

Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.

Європейський Союз і Китай заявили, що досягли певного прогресу щодо скорочення або скасування мит, які ЄС застосовує до електромобілів китайського виробництва.