Ціни на нафту продовжили ріст: у фокусі велика війна в Україні та перебої з постачаннями 

Ціни на нафту зросли другий день поспіль через зупинку видобутку на норвезькому нафтовому родовищі Йохан Свердруп, хоча інвестори зберігали обережність на тлі побоювань ескалації російсько-української війни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в січні зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 73,45 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту WTI з поставкою в грудні коштували 69,31 долара за барель, що на 15 центів, або на 0,2% більше.

Більш активний січневий контракт WTI подорожчав на 13 центів, або на 0,2%, до 69,30 долара.

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У понеділок Кремль заявив, що Росія відреагує на дозволи США та союзників бити вглиб країни, попередньо попередивши, що таке рішення підвищить ризик конфронтації з очолюваним США альянсом НАТО.

В Норвегії ведуться роботи з відновлення видобутку, але не відразу зрозуміло, коли видобуток відновляться.

Крім того, найбільше нафтове родовище Казахстану Тенгіз, що експлуатується американською компанією Chevron, скоротило видобуток нафти на 28%-30% через ремонт, що сприяло подальшому скороченню світових поставок.

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Очікується, що ремонтні роботи будуть завершені до суботи, повідомило міністерство енергетики країни.

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Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту підвищилися після загострення бойових дій між Росією та Україною протягом вихідних, однак на них тиснуло побоювання щодо попиту на пальне в Китаї.