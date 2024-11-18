Індія оштрафувала WhatsApp на майже 26 мільйонів доларів та обмежила обмін даними

Індійське антимонопольне відомство зобов'язало WhatsApp не обмінюватись даними користувачів в рекламних цілях з іншими додатками Meta протягом п'яти років і оштрафувало компанію на 25,4 мільйона доларів за порушення антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що WhatsApp порушив антимонопольне законодавство Індії через політику конфіденційності додатка для обміну повідомленнями 2021 року

У березні 2021 року Комісія з питань конкуренції Індії (CCI) розпочала розслідування політики конфіденційності WhatsApp, яка дозволяла обмін даними з Facebook та його підрозділами, що викликало глобальну реакцію.

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Наразі індійський уряд вивчає лютневий звіт групи експертів, створеної міністерством корпоративних відносин. У звіті пропонується новий "Законопроект про цифрову конкуренцію", який доповнить існуючі антимонопольні закони.

Технологічні гіганти, включаючи Apple, Google і Meta, стикаються з новими регуляторними проблемами у зв'язку із запропонованим Індією антимонопольним законодавством, подібним до європейського.

Американсько-індійська ділова рада, ключова американська лобістська група, вже виступила проти цього кроку, побоюючись його впливу на бізнес.

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Нагадаємо:

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро (840,24 млн дол) за зловживання на користь Facebook Marketplace.