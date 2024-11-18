Акції Walmart показали найкращий рік з 1999 року: причини
Акції Walmart демонструють найкращий річний приріст за останні два десятиліття, оскільки низькі ціни на товари повсякденного попиту дають гіганту роздрібної торгівлі перевагу над конкурентами.
Про це повідомляє Reuters.
У 2024 році акції зросли приблизно на 60%, випередивши зростання на 13% індексу сектору споживчих товарів S&P 500 Consumer Staples, а також зростання на 21% індексу споживчих товарів S&P 500 Consumer Discretionary.
У 1998 році акції підскочили на 106%, коли компанія розширювала свій формат супермаркетів і зміцнювала свої позиції в Канаді та Мексиці.
Цей рекордний стрибок був затиснутий між приблизно 70% зростанням ціни акцій Walmart у 1997 та 1999 роках.
За останні кілька років компанія інвестувала мільярди в автоматизацію свого ланцюжка постачання, щоб забезпечити запаси свіжих продуктів у своїх магазинах і поліпшити час доставлення, оскільки споживачі все частіше віддають перевагу зручності купівлі продуктів онлайн.
Зростання рекламного та членського сегментів Walmart забезпечило понад 50% зростання операційного прибутку в другому кварталі.
Нагадаємо:
Три онлайн-продавці, які працюють на Flipkart, що належить Walmart, подали до суду на індійське антимонопольне відомство через розслідування, яке виявило, що вони, Flipkart і конкурент Amazon порушили антимонопольне законодавство.