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Акції Walmart показали найкращий рік з 1999 року: причини

Понеділок, 18 листопада 2024, 18:26 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

Акції Walmart демонструють найкращий річний приріст за останні два десятиліття, оскільки низькі ціни на товари повсякденного попиту дають гіганту роздрібної торгівлі перевагу над конкурентами.

Про це повідомляє Reuters.

У 2024 році акції зросли приблизно на 60%, випередивши зростання на 13% індексу сектору споживчих товарів S&P 500 Consumer Staples, а також зростання на 21% індексу споживчих товарів S&P 500 Consumer Discretionary.

У 1998 році акції підскочили на 106%, коли компанія розширювала свій формат супермаркетів і зміцнювала свої позиції в Канаді та Мексиці.

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Цей рекордний стрибок був затиснутий між приблизно 70% зростанням ціни акцій Walmart у 1997 та 1999 роках.

За останні кілька років компанія інвестувала мільярди в автоматизацію свого ланцюжка постачання, щоб забезпечити запаси свіжих продуктів у своїх магазинах і поліпшити час доставлення, оскільки споживачі все частіше віддають перевагу зручності купівлі продуктів онлайн.

Зростання рекламного та членського сегментів Walmart забезпечило понад 50% зростання операційного прибутку в другому кварталі.

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Нагадаємо:

Три онлайн-продавці, які працюють на Flipkart, що належить Walmart, подали до суду на індійське антимонопольне відомство через розслідування, яке виявило, що вони, Flipkart і конкурент Amazon порушили антимонопольне законодавство.

США бізнес акції
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