Акції Walmart показали найкращий рік з 1999 року: причини

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Акції Walmart демонструють найкращий річний приріст за останні два десятиліття, оскільки низькі ціни на товари повсякденного попиту дають гіганту роздрібної торгівлі перевагу над конкурентами.

Про це повідомляє Reuters.

У 2024 році акції зросли приблизно на 60%, випередивши зростання на 13% індексу сектору споживчих товарів S&P 500 Consumer Staples, а також зростання на 21% індексу споживчих товарів S&P 500 Consumer Discretionary.

У 1998 році акції підскочили на 106%, коли компанія розширювала свій формат супермаркетів і зміцнювала свої позиції в Канаді та Мексиці.

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Цей рекордний стрибок був затиснутий між приблизно 70% зростанням ціни акцій Walmart у 1997 та 1999 роках.

За останні кілька років компанія інвестувала мільярди в автоматизацію свого ланцюжка постачання, щоб забезпечити запаси свіжих продуктів у своїх магазинах і поліпшити час доставлення, оскільки споживачі все частіше віддають перевагу зручності купівлі продуктів онлайн.

Зростання рекламного та членського сегментів Walmart забезпечило понад 50% зростання операційного прибутку в другому кварталі.

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Нагадаємо:

Три онлайн-продавці, які працюють на Flipkart, що належить Walmart, подали до суду на індійське антимонопольне відомство через розслідування, яке виявило, що вони, Flipkart і конкурент Amazon порушили антимонопольне законодавство.