БЕБ знайшло в Одесі підроблені електроінструменти на майже 15 мільйонів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили групу осіб, члени якої налагодили продаж підроблених електроінструментів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що фігуранти справи купували дешеві китайські товари, які ззовні схожі на оригінал.
Надалі клеїли на них брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною.
Детективи провели 12 санкціонованих обшуків в місцях зберігання та продажу фальсифікованих товарів на одному із найбільших промтоварних ринків м. Одеси.
У результаті вилучили понад 2000 підроблених електроінструментів і приладів вартістю майже 14,4 млн грн.
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