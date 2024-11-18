Виручка Xiaomi в 3-му кварталі зросла на понад 30%: причина

Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp продемонстрував стрибок доходів у третьому кварталі на 30,5%, оскільки споживачі активно купували перший електромобіль компанії.

Про це повідомляє Reuters.

За квартал, що закінчився 30 вересня, дохід компанії склав 92,5 млрд юанів (12,77 млрд дол), що перевищило консенсус-прогноз від аналітиків на рівні 91,1 млрд юанів.

Xiaomi випустила автомобіль, який запозичив стилістику у Porsche, у березні, вийшовши на переповнений ринок електромобілів Китаю з цінником, що привертає увагу - менше 30 тис дол за базову модель, що на 4 тис дол дешевше, ніж базова модель Model 3 від Tesla в Китаї.

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У понеділок компанія підвищила свій план продажів і тепер прагне продати 130 000 смартфонів 2024 року, що набагато більше, ніж початкова мета в 76 000. Щоб не відставати від попиту, Xiaomi подвоїла кількість виробничих змін з червня і запустила преміальну модель SU7 Ultra за ціною понад 110 тис дол.

Однак автомобільний бізнес Xiaomi все ще працює зі збитками. Підрозділ повідомив про скоригований збиток у розмірі 1,5 мільярда юанів за квартал при валовій маржі прибутку 17,1%.

Xiaomi повідомила, що скоригований чистий прибуток зріс на 4,4% до 6,25 млрд юанів, проти консенсус-прогнозу в 5,92 млрд юанів.

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Нагадаємо:

Китайська компанія Xiaomi запустила завод з виробництва смартфонів, який працює виключно завдяки роботам.

Xiaomi Corp. оголосила про свої амбіції щодо того, щоб її дебютний електромобіль SU7 став однією з трьох найбільш продаваних моделей розкішних електромобілів у Китаї, на рівні з Tesla.