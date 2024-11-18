Експорт російської сталі впав на майже на чверть через санкції

Росія різко скоротила постачання сталевої продукції за кордон: з січня по вересень на експорт було відправлено 14,1 млн. т, що на 22% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляють "Ведомости".

Найсильніше за звітний період впав експорт сталевих труб - на 41% рік до року. Поставки напівфабрикатів знизилися на 24%. У сегменті прокату найбільше падіння зафіксовано у продукції з покриттями - 49%.

Повідомляється, що відвантаження гарячекатаного прокату зменшилися на 12%, холоднокатаного - на 15%. Зростання показав тільки експорт металовиробів - їхні поставки в січні-вересні збільшилися на 47% рік до року.

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На динаміці експортних поставок продовжують позначатися санкції за війну в Україні, курсові різниці та експортні мита, які уряд запровадив із жовтня 2023 року.

В виданні зазначають, що рентабельність експорту російської сталі перебуває на рівні 12-15%

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Російська сталь долає глобальний спад, оскільки військова економіка стимулює попит, цього року ціни на сталь в Росії зросли на 5%-20%.