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Графіки відключення світла у Києві та області можуть скасувати найближчими днями – експерт

Понеділок, 18 листопада 2024, 11:41 - Артур Крижний

У Києві та області графіки відключення світла можуть скасувати або послабити вже у вівторок-середу.

Таку думку висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Новини.Live.

Він зазначив, що Київ є частиною об'єднаної енергосистеми в якій є невелика нестача електроенергії.

"Сьогодні графіки вимкнень ще будуть працювати, а завтра-післязавтра, скоріш за все, можна буде сподіватися на повне скасовування або на скорочення їх до однієї черги. Скоріше за все, що енергетики справляться", - розповів він.

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Водночас експерт повідомив, що ситуація зі світлом не буде залежати від погоди.

"Вона буде залежати від швидкості ремонтних робіт і наскільки мені відомо - енергетики справляться", - додав Рябцев.

Нагадаємо:

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Повідомлялося, що у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

енергетика
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