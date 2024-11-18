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В Одеську область поступово повертається світло – ОДА

Понеділок, 18 листопада 2024, 09:57 - Артур Крижний

З семи районів Одеської області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

"В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання", - повідомив він.

Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел.

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Загалом в області функціонують 674 "пункти незламності".

Нагадаємо:

Внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

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Електропостачання в Одеській області, за прогнозами ОВА, поновлять упродовж доби. А до ранку 18 листопада повинна була розпочатися подача води і тепла.

енергетика
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Економічна правда
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