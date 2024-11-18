У п'яти областях України скасували відключення світла
У Закарпатській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях скасували графіки відключення світла.
Про це йдеться у повідомленнях місцевих обленерго.
Так, "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що за розпорядженням "Укренерго", графіки відключення світла в Івано-Франківській області скасовані до окремої вказівки.
У "Закарпаттяобленерго" також повідомили, що за розпорядженням "Укренерго" 18 листопада графіки погодинних відключень застосовувати не будуть.
Водночас у Львівській області відключень електроенергії майже не було - лише в однієї черги на годину - з 6 до 7 ранку. За графіком протягом доби відключень не прогнозується.
О 07:45 надійшла команда НЕК "Укренерго" до "Волиньобленерго" на скасування відключення для усіх черг на 18 листопада.
Відключення світла скасували й у Тернопільській області.
Нагадаємо:
Повідомлялося, що у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.