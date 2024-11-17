В Yasno пояснили, коли з'являться графіки відключень світла на понеділок

Графіки відключень світла на понеділок, 18 листопада, мають з'явитись приблизно о 20:00 неділі.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Київ, Дніпропетровщина - НЕК Укренерго дав команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години. Графік буде саме фактичних відключень за адресою", - написав Коваленко.

За його словами, готуючись до таких сценаріїв, оператори систем розподілу (ОПР) сформували графіки фактичних відключень, а компанія Yasno - сервіс для їх відображення.

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Знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua - графік на понеділок має з‘явитися приблизно о 20:00, уточнив гендиректор компанії.

"Якщо "Укренерго" коригуватиме обсяги відключень, ми також будемо змінювати графіки", - зауважив він.

Довідка. Компанія Yasno, яка належить Рінату Ахметову, продає електрику для 3,5 млн побутових споживачів у Києві, Дніпрі та Донецькій області, а також по всій Україні - бізнесу і державі. Реклама:

Нагадаємо:

У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.