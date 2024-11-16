Нацбанк за тиждень купив понад 553 мільйонів

За тиждень з 11 по 15 листопада Національний банк України продав на міжбанку 553,18 млн дол, при цьому купив 370 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 11 по 15 листопада Нацбанк продав 553,18 млн дол, що на 186,2 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 370 тис дол, що на 3 млн 630 тис дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже 28,4 млрд дол, тоді як купив 125,6 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 4 по 8 листопада Національний банк України продав на міжбанку 739,4 млн дол, при цьому купив 4 млн дол.