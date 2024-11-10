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Нацбанк вперше за пів року купив більше мільйона доларів

Неділя, 10 листопада 2024, 15:55 - Володимир Тунік-Фриз

За тиждень з 4 по 8 листопада Національний банк України продав на міжбанку 739,4 млн дол, при цьому купив 4 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 4 по 8 листопада Нацбанк продав 739,4 млн дол, що на 43,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 4 млн дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже 27,8 млрд дол, тоді як купив 125,2 млн дол. 

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 28 жовтня по перше листопада Національний банк України продав на міжбанку 696,1 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.

економіка Нацбанк міжбанк
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