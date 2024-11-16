ЗАЕС знову на межі блекауту – Міненерго
Субота, 16 листопада 2024, 14:53 -
Через обстріли ворога знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
У Міненерго також зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
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Нагадаємо:
У МЗС РФ образилися на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо війни РФ проти України, й заявили, що фахівці агентства знаходяться на станції нібито лише зі згоди Москви.
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