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ЗАЕС знову на межі блекауту – Міненерго

Субота, 16 листопада 2024, 14:53 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Через обстріли ворога знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У Міненерго також зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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Нагадаємо:

У МЗС РФ образилися на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо війни РФ проти України, й заявили, що фахівці агентства знаходяться на станції нібито лише зі згоди Москви.

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енергетика ЗАЕС війна Росія
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