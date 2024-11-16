У фірми відсудили штраф за поставку неякісних бронежилетів і шоломів

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "БК КБР" 5,65 млн грн штрафу за поставку управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОВА неякісних захисних жилетів, касок та шоломів.

Про це свідчить рішення суду від 28 жовтня.

У березні 2022 року управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної (військової) адміністрації замовило ТОВ "БК КБР" 650 захисних жилетів та 650 касок на загальну суму 24,86 млн грн.

Через кілька днів сторони уклали ще одну угоду щодо поставки 196 бойових шоломів, 150 кевларових шоломів та 150 захисних жилетів на 9,06 млн грн. Пізніше до цього договору були внесені зміни і вже йшлося про 234 захисних жилетів та 196 бойових шоломів на 9,04 млн грн.

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В подальшому замовник оплатив товар та передав його військовій частині, номер якої прихований у Судовому реєстрі.

Згідно з висновками судово-економічної та судово-товарознавчої експертиз бронежилети за обома контрактами не відповідають ІV-VІ класу захисту, як було прописано в угодах, та не мають маркування.

Крім того, бойові шоломи не відповідають І класу захисту і також не мають маркування. Не відповідають першому класу захисту і шоломи Helm bojowy WZ.2005 виробництва польської компанії Makspol S.A. (не виконують основну функцію - не захищають голову людини від ураження метальними елементами вогнепальної зброї).

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Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з постачальника штраф у розмірі 4,14 млн грн за першим контрактом та 1,51 млн грн за другим.

Суд погодився, що ТОВ "БК КБР" поставила товар неналежної якості, і призначив стягнути з фірми штраф на загальну суму 5,65 млн грн.

Власником столичної ТОВ "БК КБР" є Дмитро Нестерук, керівник Максим Вишняков.

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ПП "Стріла" на користь управління поліції охорони в Харківській області 887 тис грн збитків, отриманих після постачання неякісних бронежилетів.





