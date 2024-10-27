"Може становити загрозу життю": фірма продала поліції охорони неякісні бронежилети

Фото: strila-bron.prom.ua

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ПП "Стріла" на користь управління поліції охорони в Харківській області 887 тис грн збитків, отриманих після постачання неякісних бронежилетів.

Про це свідчить рішення суду від 23 жовтня.

У вересні 2023 року управління поліції охорони в Харківській області замовило ПП "Стріла" чохли до бронежилетів та бронепластини на 887 тис грн.

Йдеться про 120 чохлів до бронежилетів виробництва ПП "Стріла" по 4 692 грн та 120 комплектів бронеплит 4 класу захисту по 2 700 грн виробництва ТОВ ВП "Дебора-Електро".

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У липні 2024 слідчий ДБР під час розслідування кримінального провадження щодо обставин закупівлі встановив, що бронежилети не витримали балістичні випробування та не відповідають 4-му класу захисту. Також слідство з'ясувало: бронежилети не мають заводських маркувань (бирок).

Не дивлячись на те, що ПП "Стріла" надало суду підтвердження від органу сертифікації ДП "Кривбасстандартметрологія", що бронепластини з антирекошетним захистом відповідають 4-му класу захисту, суд дійшов іншого висновку.

Суд встановив, що протягом гарантійного строку поліція охорони знайшла недоліки якості товару, які не могли бути виявленні при звичайному прийманні товару (приховані недоліки), внаслідок чого управління поліції охорони не могло використовувати бронежилети за призначенням.

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Крім того, згідно з експертизою Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, ліквідаційна вартість бронежилетів дорівнює нулю, а втрата активів (матеріальна шкода) складає 887 тис грн.

Суд також встановив, що пробій бронежилетів має критичну невідповідність та є підставою для бракування всієї партії. А оскільки управління поліції охорони отримало бронежилети під час дії воєнного стану, то така ситуація, як вважає суд, "може становити загрозу життю та здоров'ю тих осіб, які будуть його (товар - ред.) використовувати, що є неприпустимим".

В результаті суд стягнув з ПП "Стріла" 887 тис грн збитків та 62 тис грн штрафу.

Власником та керівником ПП "Стріла" з міста Кам’янське Дніпропетровської області є Олександр Лобанцев.