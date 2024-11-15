На нових аукціонах з суборенди аграрних держземель ціни зросли в 5 разів
ДП "Земельний банк" 15 листопада провело 9 нових аукціонів із суборенди державних земель сільгосподарського призначенняна на Закарпатті та Житомирщині загальною площею 372,2 га.
Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Він зазначив, що їх результат - 3,1 млн грн (+ 621 тис. грн ПДВ).
За підсумками торгів, сума стартової ціни — 621 тис. гривень зросла у 5 разів.
Загалом надійшло 25 пропозицій від аграрних підприємств та фермерських господарств.
Найдорожчий лот — земельна ділянка на Житомирщині площею 153,6 га. Її початкова ставка — 228 тисяч гривень, підвищилась у 6 разів до 1,3 млн гривень.
Коваль також додав, що на наступному тижні відбудуться 13 нових земельних аукціонів.
Нагадаємо:
Протягом першого місяця роботи Земельного банку в системі Прозорро.Продажі проведено 93 аукціони по суборенді державних сільгоспземель, на яких було виставлено 4695 га.