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На нових аукціонах з суборенди аграрних держземель ціни зросли в 5 разів

П'ятниця, 15 листопада 2024, 18:09 - Віктор Волокіта

ДП "Земельний банк" 15 листопада провело 9 нових аукціонів із суборенди державних земель сільгосподарського призначенняна на Закарпатті та Житомирщині загальною площею 372,2 га. 

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль. 

Він зазначив, що їх результат - 3,1 млн грн (+ 621 тис. грн ПДВ).

За підсумками торгів, сума стартової ціни — 621 тис. гривень зросла у 5 разів. 

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Загалом надійшло 25 пропозицій від аграрних підприємств та фермерських господарств. 

Найдорожчий лот — земельна ділянка на Житомирщині площею 153,6 га. Її початкова ставка — 228 тисяч гривень, підвищилась у 6 разів до 1,3 млн гривень.

Коваль також додав, що на наступному тижні відбудуться 13 нових земельних аукціонів. 

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Нагадаємо:

Протягом першого місяця роботи Земельного банку в системі Прозорро.Продажі проведено 93 аукціони по суборенді державних сільгоспземель, на яких було виставлено 4695 га.

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Економічна правда
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