Китай завершив будувати свій перший мегапорт у Південній Америці

Китай побудував і запустив у Перу свій перший глибоководний порт у Південній Америці, він стане основним місцем постачання китайських товарів на континент та імпорту ресурсів до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Порт Чанкай знаходиться за 80 км від Ліми. Поки що Китай вклав у проєкт 1,3 млрд дол і збільшить інвестиції до 3,5 млрд дол. Порт на 60% належить китайській держкомпанії Cosco Shipping Ports і на 40% перуанської компанії Volcan Compañía Minera. Конгрес Перу навіть ухвалив спеціальний закон, що надає Cosco виняткове право користування портом.

На церемонію відкриття приїхав особисто голова КНР Сі Цзіньпін, який здійснює дипломатичне турне країнами Південної Америки.

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На початковому етапі порт оброблятиме близько мільйона контейнерів на рік. Очікується, що порт приноситиме близько 4,5 млрд дол щорічного доходу і в ньому буде зайнято понад 8 тисяч осіб.

Повідомляється, що відкриття порту скорочує морський шлях із Перу до Китаю з 40 до 23 днів.

Також у планах Китаю побудувати за 3,5 млрд дол залізничну мережу з перуанського порту до Бразилії.

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Китай активно інвестує у Перу з 2009 року, коли країни підписали угоду про вільну торгівлю. За цей час китайські компанії вклали близько 24 млрд дол у гірничодобувні й енергетичні проєкти у цій країні.

У повідомленні зазначають, що великі інвестиції Китаю в перуанський порт викликали тривогу у Вашингтоні. Генерал Лора Річардсон, колишня очільниця Південного командування США, попередила, що Чанкай може використовуватися китайським флотом і для збирання розвідданих.

Нагадаємо:

Профіцит торгового балансу Китаю може досягти нового рекорду у 2024 році, що все більше ставить його на шлях зіткнення з деякими з найбільших економік світу.