Профіцит торгівельного балансу Китаю наближається до трильйона доларів

Профіцит торгового балансу Китаю може досягти нового рекорду у 2024 році, що все більше ставить його на шлях зіткнення з деякими з найбільших економік світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Різниця між китайським експортом та імпортом сягне майже 1 трлн дол, якщо вона продовжить зростати такими ж темпами, як і в поточному році.

Згідно з даними, опублікованими минулого тижня, профіцит торгівлі товарами за перші 10 місяців злетів до 785 млрд дол, що є найвищим показником за цей період і збільшився майже на 16% з 2023 року.

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Китай дедалі більше покладається на експорт, щоб компенсувати слабкість внутрішнього попиту, яку лише нещодавно спробував усунути за допомогою стимулів в економіку, зазначило агентство.

Ця однобока тенденція викликає невдоволення дедалі більшої кількості країн, а нова адміністрація Трампа, ймовірно, запровадить тарифи, які скоротять потік експорту в США. Країни від Південної Америки до Європи вже підняли тарифи на китайські товари, такі як сталь та електромобілі.

Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю: за перші девʼять місяців цього року обсяг прямих іноземних інвестицій скоротився, згідно з даними, опублікованими в пʼятницю.

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Якщо зниження продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік прямих іноземних інвестицій з моменту початку спостережень у 1990 році, наголосило видання.

Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю: зобовʼязання за прямими іноземними інвестиціями скоротилися з початку року. Якщо падіння продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік прямих іноземних інвестицій щонайменше з 1990 року, коли почався збір порівнянних даних.

Нагадаємо:

Китайські фондові ринки впали в понеділок, 11 листопада, після того, як оголошений пакет фіскальних стимулів від уряду замість підтримки економіки викликав занепокоєння інвесторів.

Китай представив борговий пакет на 10 трлн юанів (1,40 трлн дол), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади та стабілізувати слабке економічне зростання.