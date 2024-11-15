Норвегія профінансує виробництво озброєння та техніки в Україні – Умєров

Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки — прямого фінансування виробництва українського озброєння та техніки.

Про це повідомляє премʼєр-міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що рішення Норвегії дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для українських сил оборони.

Крім того, Умєров обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Граммом новий формат співпраці – "норвезьку модель".

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"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", – сказав Умєров.

Нагадаємо:

Норвегія ухвалила рішення виділити до 967 млн крон (близько 89,9 млн дол) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

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Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес.