Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для України

Норвегія ухвалила рішення виділити до 967 млн крон (близько 89,9 млн дол) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

За словами очільника оборонного відомства Бйорна Арильда Грамма, наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні і союзників, так і на національному рівні.

"Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб", – акцентував він.

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Міністр наголосив, що у Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, а вторгнення Росії в Україну вимагає змінити цю тенденцію.

Він акцентував на тому, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону.

"І галузь, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це всеосяжний і довгостроковий виклик для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за збільшення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в їхній боротьбі", – наголосив він сказав він

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Грамм заявив, що країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.

У Міноборони зазначили, що кошти будуть спрямовані на:

малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, які можуть бути корисні для українських Сил оборони;

нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;

нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин; техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.

Як відомо, Норвегія – одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від Росії.

Нещодавно стало відомо, що уряд Норвегії планує спрямувати близько 23,6 млн дол на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну.

У вересні країна вирішила виділити додаткові 48,28 млн євро до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

А перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

Також 10 жовтня стало відомо, що керівники норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin зустрілися з членами правління Української фінансової житлової компанії (Укрфінжитло) та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".