Золото переживає найгірший тиждень за останні три роки: причини

Ціна золота на світовому ринку за тиждень впала на понад 4%, що стало найгіршим показником за три роки.

Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 15 листопада, ціна стабілізувалася близько двомісячних мінімумів – 2568,37 дол за унцію.

Причинами падіння золота стало зміцнення долара США й очікування інвесторів щодо вищої інфляції та повільнішого зниження процентних ставок через політику обраного президента Дональда Трампа.

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Голова ФРС Джером Павелл уже сказав, що поспішати з пом'якшенням монетарної політики не варто, що вказує на можливість тривалого періоду високих ставок. Очікування ринку щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів в грудні скоротились із 83% до 62%.

Зазначається, що окрім золота, зниження цін зачепило також срібло, платину та паладій.

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Світовий попит на золото у третьому кварталі 2024 року зріс приблизно на 5%, встановив рекорд і вперше підняв споживання вище 100 млрд дол.