Золото переживає найгірший тиждень за останні три роки: причини
Ціна золота на світовому ринку за тиждень впала на понад 4%, що стало найгіршим показником за три роки.
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 15 листопада, ціна стабілізувалася близько двомісячних мінімумів – 2568,37 дол за унцію.
Причинами падіння золота стало зміцнення долара США й очікування інвесторів щодо вищої інфляції та повільнішого зниження процентних ставок через політику обраного президента Дональда Трампа.
Голова ФРС Джером Павелл уже сказав, що поспішати з пом'якшенням монетарної політики не варто, що вказує на можливість тривалого періоду високих ставок. Очікування ринку щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів в грудні скоротились із 83% до 62%.
Зазначається, що окрім золота, зниження цін зачепило також срібло, платину та паладій.
Нагадаємо:
Світовий попит на золото у третьому кварталі 2024 року зріс приблизно на 5%, встановив рекорд і вперше підняв споживання вище 100 млрд дол.