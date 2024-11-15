"Харківобленерго" створить автопарк мобільних підстанцій

АТ "Харківобленерго" спільно з американською GE Vernova реалізує проєкт зі створення на базі обленерго автопарку мобільних підстанцій високої та середньої напруги.

Про це повідомив голова "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов.

"Поки для нас це новий тип обладнання, але ми маємо тактичні плани, як це використовувати.

Ми вже встигли підготувати кілька грантових заявок, технічні специфікації, провели продуктивні зустрічі, ознайомилися з продуктами й сервісами легендарної компанії, історія якої налічує вже понад 120 років", - сказав він на міжнародній конференції Rebuild Ukraine у Варшаві 14 листопада.

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Як нагадав Кравцов, на території Харківської області тривають активні бойові дії, і щодня, часто під обстрілами, ремонтним бригадам обленерго доводиться проводити аварійно-відновлювальні роботи.

"З метою оперативного відновлення розподілу електроенергії, підключення генерації ми змоделювали й відібрали технічне рішення - мобільну підстанцію", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо:

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Для відновлення електропостачання на Харківщині потрібно розмінувати 6 987 км замінованих ліній електропередач.