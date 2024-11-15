Кабмін хоче змінити умови використання "гуманітарних" автобусів 

Кабмін схвалив законопроєкт, згідно з яким використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога для пасажирських перевезень, не вважатиметься отриманням прибутку.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, як і використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, зараз є порушенням законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність.

Пропонований законопроєкт визначає, що комунальні підприємства-перевізники (автомобільні та електротранспорту) можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метро.

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Ця техніка має бути призначена для пасажирських перевезень, заборонено передавати або продавати отриману гуманітарну допомогу іншим особам (за винятком безоплатного передання іншому отримувачу гуманітарної допомоги).

Нагадаємо:

Український автопарк поповнили 236 автобусів та мікроавтобусів у жовтні 2024 року. Це на 10% менше, ніж торік.

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