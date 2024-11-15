Кабмін хоче змінити умови використання "гуманітарних" автобусів
Кабмін схвалив законопроєкт, згідно з яким використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога для пасажирських перевезень, не вважатиметься отриманням прибутку.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, як і використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, зараз є порушенням законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність.
Пропонований законопроєкт визначає, що комунальні підприємства-перевізники (автомобільні та електротранспорту) можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метро.
Ця техніка має бути призначена для пасажирських перевезень, заборонено передавати або продавати отриману гуманітарну допомогу іншим особам (за винятком безоплатного передання іншому отримувачу гуманітарної допомоги).
Нагадаємо:
Український автопарк поповнили 236 автобусів та мікроавтобусів у жовтні 2024 року. Це на 10% менше, ніж торік.