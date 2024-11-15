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АРМА продаватиме білоруський калій за півмільярда

П'ятниця, 15 листопада 2024, 15:01 - Віктор Волокіта

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує початок аукціону з продажу значної партії хлориду калію через систему "Прозорро.Продажі". 

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

На продаж виставлено 10 лотів хлориду калію, що знаходяться у 433 вагонах, загальною вагою 30 431 тонн. 

Продукція виробництва ОАО "Беларуськалий" (Білорусь) має стартову вартість, встановленні незалежним оцінювачем, у 391,24 млн (без ПДВ). 

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Додатково переможцю необхідно буде сплатити митні платежі, які орієнтовно становлять 126,5 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, кошти, отримані від реалізації калію, будуть спрямовані на економіку держави та підтримку обороноздатності держави через механізм придбання ОВДП.

Торги розпочнуться 5 грудня 2024 року об 11:05.

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Нагадаємо:

АТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем (належать Дмитру Фірташу), зобов'язався сплатити більше 500 млн грн за результатами управління цими активами у 2023 році. 

АРМА
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Економічна правда
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