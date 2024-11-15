Акції "Київстару" можуть розмістити у США для купівлі вже наступного року – Reuters

Група телекомунікацій VEON розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) своєї української компанії "Київстар" у США вже наступного року.

Про це повідомив генеральний директор Каан Терзіоглу, пише Reuters.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення, але налаштовані дослідити можливість IPO для наших локальних активів. І, безумовно, "Київстар" є одним із тих активів, які можуть брати участь у цьому процесі", — зазначив Терзіоглу в інтерв’ю для Reuters.

Якщо IPO відбудеться, "Київстар" стане першою українською компанією, яка буде зареєстрована в США. VEON поки не проводила жодних переговорів з українською владою щодо цього питання, оскільки процес перебуває на початковій стадії, додав Терзіоглу.

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Раніше він натякав на можливість розміщення акцій у Варшаві або Лондоні. "Для України, на мою думку, локальне IPO на українському ринку є, ймовірно, більш довгостроковим питанням, ніж IPO на міжнародному ринку", — підкреслив генеральний директор.

Ці коментарі прозвучали після того, як у лютому Nasdaq підписала угоду з урядом України для підтримки розвитку українських ринків капіталу.

У жовтні активіст-інвестор Shah Capital, який володіє 6,75% акцій VEON, закликав групу розмістити "Київстар" на біржі Nasdaq як спосіб "розморозити частки власності".

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Нагадаємо:

Генеральний директор материнської компанії "Київстару" Veon закликав припинити війну, вказуючи на зростальну людську ціну вторгнення Росії.

Юридично права власності на "Київстар" належать нідерландській комунікаційній і технологічній компанії Veon Holdings B V. Її власником є Veom Amsterdam B.V., яка належить бермудській Veon Ltd. Остання на 47,9% належить LetterOne, у якій 37,86% – частка Фрідмана, а 47,23% – його партнера Андрія Косогова.

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.