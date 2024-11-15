У Вінниці створять новий індустріальний парк з інвестиціями в один мільярд

Новий індустріальний парк "Інтеграл" буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Сьогодні дали старт створенню п'ятого індустріального парку у Вінниці. ТОВ "Інвест Холдинг Компані" планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб", - розповів Моргунов.

Він наголосив, що залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади.

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Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Інвест Холдинг Компані" є вінницький бізнесмен Тарас Ковальчук.

Нагадаємо:

В Україні перші три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн. на рахунки за державною програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Кошти підуть на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

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