Компанії з Казахстану постачають до РФ обладнання для РЕБ попри санкції  – The Insider

Казахстанські компанії допомагають Росії обходити західні санкції, постачаючи обладнання для створення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це пише The Insider.

Зазначається, що компанії Askarlab, Dicosta Technologies, Panalem Technologies, Computer Services Ltd закуповували в країнах Європи, Азії та США прилади, які потім постачались до Росії.

Зареєстровані в Казахстані компанії у 2023-2024 роках купували продукцію компаній Rohde & Schwarz (Німеччина), Safran Data Systems (Франція), Mini-Circuits (США), Farran Technology (Ірландія) та інших фірм, а потім перенаправляли товари до РФ.

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В повідмоленні уточнюють, що поміж ввезених товарів були осцилографи, радіочастотні фільтри, аналізатори частоти, радіочастотні адаптери, підсилювачі, розслаблювачі, розширювачі частоти, атенюатори, супутникові модеми та векторні аналізатори ланцюгів.

У розпорядженні видання опинилися декларації митного поста Жетису в Алмати, російські дані та листування з керівником Askarlab Олександром Лісіціним.

З документів випливає, що з 2023 року обладнання завозиться повітряним транспортом, розмитнюється і деякі прилади далі потрапляють до Росії. Тільки Askarlab із листопада 2023 року купила висококласної радіотехнічної апаратури приблизно на 2 млн дол.

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Повідомляється ,що використання Росією обхідних маршрутів стало настільки масштабним, що Захід почав вводити вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

Нагадаємо:

Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій.

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran попри санкції.

Компанії Thales та Safran, що фігурували в розслідуванні щодо допомоги казахстанських оборонних підрядників РФ в обході санкцій, запевнили, що з 2014 року дотримуються їх.