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В Україні падає попит на авто з Китаю: популярні марки жовтня

Четвер, 14 листопада 2024, 09:13 - Віктор Волокіта
 
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У жовтні 2024 року українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

За його даними, з цієї кількості: нових – 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од.

Отже автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.

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В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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  1. HONDA M-NV - 188 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 - 100 од.;
  3. ZEEKR 001 - 94 од.;
  4. BYD Song Plus - 74 од.;
  5. AUDI Q4 e-tron - 41 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. ZEEKR 001 - 20 од.;
  2. HONDA M-NV - 20 од.;
  3. POLESTAR 2 - 17 од.;
  4. BAIC EC3 - 15 од.;
  5. VOLKSWAGEN ID.4 - 14 од.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили понад 1900 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж в 2023 році.

авто Китай
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Економічна правда
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