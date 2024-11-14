В Україні падає попит на авто з Китаю: популярні марки жовтня
Четвер, 14 листопада 2024, 09:13 -
У жовтні 2024 року українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
За його даними, з цієї кількості: нових – 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од.
Отже автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.
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В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
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- HONDA M-NV - 188 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 100 од.;
- ZEEKR 001 - 94 од.;
- BYD Song Plus - 74 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 41 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 20 од.;
- HONDA M-NV - 20 од.;
- POLESTAR 2 - 17 од.;
- BAIC EC3 - 15 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 14 од.
Нагадаємо:
У жовтні 2024 року український автопарк поповнили понад 1900 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж в 2023 році.
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