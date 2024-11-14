В Україні падає попит на авто з Китаю: популярні марки жовтня

gettyimages

У жовтні 2024 року українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

За його даними, з цієї кількості: нових – 979 од. (+11%); вживаних – 228 од. (-47%) од.

Отже автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.

Реклама:

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Реклама:

HONDA M-NV - 188 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 100 од.; ZEEKR 001 - 94 од.; BYD Song Plus - 74 од.; AUDI Q4 e-tron - 41 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 - 20 од.; HONDA M-NV - 20 од.; POLESTAR 2 - 17 од.; BAIC EC3 - 15 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 14 од.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили понад 1900 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж в 2023 році.