Обленерго замовило розкішну автівку із сидіннями з масажем за три мільйони

Skoda Superb

АТ "Тернопільобленерго" 11 листопада за результатами тендеру уклало угоду з АТ "Таскомбанк" про послуги фінансового лізингу щодо легкового автомобіля. Загальна вартість угоди становить 3,09 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

На три роки взяли в лізинг повнопривідний легковий автомобіль Skoda Superb B9 2.0 TSI 7 DSG 4×4 у вищій комплектації L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 2 л потужністю 265 к. с. та автоматичною коробкою передач вартістю 2,20 млн грн. Постачальником є ТОВ "Автоцентр-Кременчук-2012".

Комплектація L&K має системи безпеки, подушки безпеки водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки спереду с подушкою для захисту голови та центральною подушкою, мультифункціональну камеру, комфортні сидіння водія і переднього пасажира з регулюванням глибини, вентиляцією та масажем.

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Також тендерна документація передбачала додатковий пакет опцій Family/Business, який включає підголівники ззаду з додатковою функцією, рулонну сонцезахисну шторку на заднє вікно та на вікна задніх дверей, урну для сміття, бічну подушку безпеки ще й ззаду, шторку безпеки та взаємодіючу подушкою безпеки спереду.

У салонах такий автомобіль у цій комплектації без додаткового пакета коштує 2,05 млн грн.

Спершу сплатять перший лізинговий платіж 625 тис грн. Загальна сума процентів складає 895 тис грн. Таким чином, в лізинг ця автівка обійдеться на 41% дорожче від її вартості.

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Банк отримав контракт без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Кінцевим бенефіціаром "Таскомбанку" є колишній народний депутат Сергій Тігіпко.

Фірмою-постачальником "Автоцентр-Кременчук-2012" володіють директор Павло Глухов, Сергій Коренев, Юрій Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко та Сергій Остапюк.

Обов’язки гендиректора "Тернопільобленерго" виконує Володимир Гумен. Пакет у 51% акцій з 2023 року належить державному АТ "Українські розподільні мережі" Міненерго. Ще 25% має кіпрська компанія "Bikontia enterprises limited" із групи Костянтина Григоришина.

Нагадаємо:

ДП "Одеський морський торговельний порт" 7 листопада за результатами тендеру замовило ДочП "Базіс Авто" два автомобілі на 4,76 млн грн.